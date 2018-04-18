Галлиани рассказал, за кого будет болеть в противостоянии "Ромы" и "Ливерпуль"



Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что он будет поддерживать "Рому" в предстоящем в полуфинале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"Я буду болеть за "Рому" в матче с "Ливерпулем". Только представьте, как я люблю "Ливерпуль" после 2005 года. После того финала Лиги Чемпионов я не спал три месяца. Подумать только, мы вели - 3:0 и не смогли выиграть!", - цитирует Галлиани Football Italia.

Напомним, что в финале ЛЧ-2005 "Ливерпуль" обыграл "Милан" по пенальти, отыграв три мяча во втором тайме и сведя основное время к ничьей - 3:3.

Не пропустите: "Рома" согласовала трансфер талантливого хорвата. | http://soccernews.ru