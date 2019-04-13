Галлиани: "С финансовым фэйр-плей "Милан" Берлускони не стал бы пятикратным победителем Лиги Чемпионов"

Экс-вице-президент "Милана" Адриано Галлиани недоволен правилами финансового фэйр-плей.

По его мнению, эти ограничения мешают строительству успешных футбольных проектов.

"Милан" до прихода Берлускони был на грани банкротства и не попадал в еврокубки. Но нам удалось всего за три года построить команду, которая выиграла Серию А, Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. С финансовым фэйр-плей "Милан" Берлускони не стал бы пятикратным победителем Лиги Чемпионов. Этого проекта просто не существовало бы", - цитирует Галлиани сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Берлускони был владельцем "Милана" на протяжении 31 года - с 1986-го по 2017-й.

В течение этого периода "россонери" выигрывали Кубок / Лигу Чемпионов пять раз - в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах.

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