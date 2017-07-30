Галлиани высказался о летней трансферной кампании "Милана"

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Галлиани высказался о летней трансферной кампании "Милана"

Экс-вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился мнением об активности "россонери" на трансферном рынке в текущее межсезонье.

"Я расслаблен и спокоен. Рад, что мы продали клуб инвестору, который активно ведёт себя на трансферном рынке. Берлускони всегда интересуется положением дел "Милана", этот клуб навсегда останется в наших сердцах" - цитирует Галлиани Radio Sportiva.

Напомним, что "Милан" в 2017 году купили китайские инвесторы, которые заплатили Берлускони 740 миллионов евро. 

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