Галлиани высказался о летней трансферной кампании "Милана"
Экс-вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился мнением об активности "россонери" на трансферном рынке в текущее межсезонье.
"Я расслаблен и спокоен. Рад, что мы продали клуб инвестору, который активно ведёт себя на трансферном рынке. Берлускони всегда интересуется положением дел "Милана", этот клуб навсегда останется в наших сердцах" - цитирует Галлиани Radio Sportiva.
Напомним, что "Милан" в 2017 году купили китайские инвесторы, которые заплатили Берлускони 740 миллионов евро.
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|Рома
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|Наполи
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|4
|Аталанта
|38
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|5
|Лацио
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|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
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