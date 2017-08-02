Галстян возглавил "Арарат"
Новым старшим тренером московского "Арарат" назначен Погос Галстян, сообщает официальный твиттер клуба.
На этом посту специалист сменил Сергея Булатова, который принял решение подать в отставку по семейным обстоятельствам.
Фото: Галстян стал тренером "Арарата".
Напомним, что после двух стартовых туров в ПФЛ "Арарат" имеет в своем активе четыре очка. За клуб выступают такие известные игроки, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов.
56-летний Галстян ранее тренировал "Цемент", "Звартноц", "Нику" и "Акжайык". http://soccernews.ru
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