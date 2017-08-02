Галстян возглавил "Арарат"

Новым старшим тренером московского "Арарат" назначен Погос Галстян, сообщает официальный твиттер клуба.

На этом посту специалист сменил Сергея Булатова, который принял решение подать в отставку по семейным обстоятельствам.

Фото: Галстян стал тренером "Арарата".

Напомним, что после двух стартовых туров в ПФЛ "Арарат" имеет в своем активе четыре очка. За клуб выступают такие известные игроки, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов.

56-летний Галстян ранее тренировал "Цемент", "Звартноц", "Нику" и "Акжайык". http://soccernews.ru