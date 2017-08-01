Галстян возглавит "Арарат"

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Галстян возглавит "Арарат"

Новым главным тренером московского "Арарата" станет Погос Галстян, сообщают российские СМИ.

Специалист, ранее работавший помощником наставника "Урала", сменит на этом посту Аркадия Имрекова.

Напомним, что "Арарат" играет во втором дивизионе и за него выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов.

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