Гальтье покинул чемпионский "Лилль"
Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье сегодня объявил об уходе из клуба.
"Я принял решение. Сегодняшним утром после длинного разговора я сообщил президенту, что собираюсь уйти из "Лилля".
Я не знаю, какие слова подобрать. Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Я чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб", – заявил специалист в интервью L’Equipe.
Напомним, что Гальтье возглавил "Лилль" в декабре 2017 года и спас клуб от вылета из Лиги 1. На следующий сезон команда заняла второе место и уже в этом году "доги" впервые за 10 лет стали чемпионами Франции.
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