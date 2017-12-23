Галтье возглавил "Лилль"

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Галтье возглавил "Лилль""Лилль" получил нового главного тренера.

Команду, как и ожидалось, возглавил Кристоф Галтье, известный по работе с "Сент-Этьеном".

Напомним, что неделю назад "Лилль" объявил о расторжении контракта с предыдущим тренером Марсело Бьельсой.

По итогам 19-ти туров французской Лиги 1 "Лилль" занимает 18-е место в турнирной таблице. 

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