Галтье возглавил "Лилль"
"Лилль" получил нового главного тренера.
Команду, как и ожидалось, возглавил Кристоф Галтье, известный по работе с "Сент-Этьеном".
Напомним, что неделю назад "Лилль" объявил о расторжении контракта с предыдущим тренером Марсело Бьельсой.
По итогам 19-ти туров французской Лиги 1 "Лилль" занимает 18-е место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|47
|2
|Монако
|18
|38
|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
|18
|35
|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
|14
|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8