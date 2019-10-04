Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде

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Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде

"Барселона" рассматривает вариант с приглашением Марсело Гальярдо на пост главного тренера команды.

Как сообщает TNT Sports, 43-летний аргентинец возглавит "блауграну", если будет принято решение уволить Эрнесто Вальверде.

Сейчас Гальярдо тренирует "Ривер Плейт" и борется с командой за победу в Кубке Либертадорес. После завершения турнира он будет готов рассмотреть поступившие предложения.

"Барса" по итогам семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидирующего "Реала" составляет 2 очка.

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