Гальярдо прокомментировал слухи, связывающие его с "Барселоной"

Наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо отреагировал на слухи, о возможном переходе в "Барселону".

"Я не буду говорить об этих слухах. Никто со мной не связывался. Сейчас не до этого", - приводит слова Гальярдо The Star.

Ранее сообщалось, что Гальярдо может возглавить каталонцев в декабре текущего года.

Гальярдо возглавляет "Ривер Плейт" с 2014 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

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