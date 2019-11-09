Гальярдо прокомментировал слухи, связывающие его с "Барселоной"

2 Теги барселонамарсело гальярдо

Гальярдо прокомментировал слухи, связывающие его с "Барселоной"

Наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо отреагировал на слухи, о возможном переходе в "Барселону".

"Я не буду говорить об этих слухах. Никто со мной не связывался. Сейчас не до этого", - приводит слова Гальярдо The Star.

Ранее сообщалось, что Гальярдо может возглавить каталонцев в декабре текущего года.

Гальярдо возглавляет "Ривер Плейт" с 2014 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

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Комментарии

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kruton9000
kruton9000

Легенда Ривера. Хотел бы его увидеть у руля Барсы. Попробывать стоило бы точно.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Даже ноунеймы не хотят идти в Барселону

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