Вингер сборной Мексики Хесус Гальярдо установил рекорд Чемпионатов Мира.

Так, 23-летний игрок "ацтеков" был наказан предупреждением уже на 15-й секунде сегодняшнего заключительного матча группового этапа мундиаля-2018 против национальной команды Швеции. Предъявленное ему предупреждение стало самым быстрым в истории турнира.

Напомним, шведы уже обыгрывают мексиканцев со счетом 2:0. | soccernews.ru