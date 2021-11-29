Гальярдо зовут в сборную Уругвая. Его хотела пригласить "Барселона"
Наставник "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо может возглавить сборную Уругвая, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, 45-летний специалист уже ведёт переговоры с уругвайской футбольной ассоциацией о сотрудничестве до 2024 года.
В конце сентября сообщалось о заинтересованности "Барселоны" в услугах Гальярдо.
Сборная Уругвая ищет нового тренера после ухода легендарного Оскара Табареса, который работал с командой на протяжении 15 лет.
Не пропустите: Луис Суарес эмоционально отреагировал на уход Табареса из сборной Уругвая. | http://soccernews.ru
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