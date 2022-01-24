Гамбия вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гамбии с минимальным счетом обыграла национальную команду Гвинеи и вышла в четвертьфинал.
Единственный гол в середине второго тайма забил Муса Барроу.
Гвинея – Гамбия - 0:1 (0:0)
Гол: Барроу, 71 - 0:1
Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Конате (Гилавоги, 83), Сиссе, Диавара, Мориба, Канте, Камара (Силла, 76), Байо (Каба, 83).
Гамбия: Гэй, Колли, Гомес, Джагни, Барроу (Сисей, 72), Маррех, Бобб (Мбай, 90), Джаллоу (Колли, 63), Дарбо (Нджи, 72), Нгум, Барроу.
Удаления: Нджи (87), Конте (90).
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