"Гамбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)

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"Гамбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Гамбургом" и "Баварией" - 1:4.

Видео: "Гамбург" - "Бавария" - 1:4.

Не пропустите: Дубли Вагнера и Мюллера принес "Баварии" победу над "Гамбургом". | http://soccernews.ru

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5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
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18 Кельн 34 22
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