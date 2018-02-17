"Гамбург" – "Байер" - 1:2, "Фрайбург" – "Вердер" - 1:0, "Кёльн" – "Ганновер" - 1:1 (обзоры)

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"Гамбург" – "Байер" - 1:2, "Фрайбург" – "Вердер" - 1:0, "Кёльн" – "Ганновер" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 23-го тура немецкой Бундеслиги.

"Гамбург" – "Байер" - 1:2

"Фрайбург" – "Вердер" - 1:0

"Кёльн" – "Ганновер" - 1:1

Не пропустите: "Байер" обыграл "Гамбург" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Байер Леверкузен 23 38
3 РБ Лейпциг 22 38
4 Боруссия Дортмунд 22 37
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 22 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Вольфсбург 23 24
14 Штутгарт 22 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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