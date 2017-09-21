"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3, "Герта" - "Байер" - 2:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 5-го тура немецкой Бундеслиги, в которых дортмундская "Боруссия" в гостях разгромила "Гамбург", а берлинская "Герта" дома оказалась сильнее леверкузенского "Байера".

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