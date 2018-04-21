"Гамбург" – "Фрайбург" - 1:0, "Штутгарт" – "Вердер" - 2:0 (обзоры)

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"Гамбург" – "Фрайбург" - 1:0, "Штутгарт" – "Вердер" - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.

"Гамбург" – "Фрайбург" - 1:0 

"Штутгарт" – "Вердер" - 2:0

Не пропустите: "Бавария" одержала очередную победу и другие результаты 31-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
14 Вольфсбург 31 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 31 30
17 Гамбург 31 25
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