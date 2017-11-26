"Гамбург" - "Хоффенхайм" - 3:0 (обзор)

Теги гамбургхоффенхайм

"Гамбург" - "Хоффенхайм" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Гамбург" дома разгромил "Хоффенхайм".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 13 13
16 Фрайбург 13 11
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 13 2
Полная таблица

топ-5 тегов