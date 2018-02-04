"Гамбург" и "Ганновер" победителя не выявили
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" сыграл вничью с "Ганновером".
"Гамбург" – "Ганновер" 1:1
Голы: Фоссум, 37 - 0:1, Костич, 86 - 1:1
"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Хунт (Арп, 57), Экдаль (Салихович, 81), Костич, Уолас, Дикмайер (Ито, 46), Вуд.
"Ганновер": Чаунер, Сане, Элез, Остжолек, Антон, Клаус (Харник, 76), Швеглер, Бебу (Бакалож, 84), Фоссум, Корб, Фюллькруг.
Предупреждения: Пападопулос (63), Остжолек (85). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13