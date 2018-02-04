"Гамбург" и "Ганновер" победителя не выявили

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"Гамбург" и "Ганновер" победителя не выявили

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" сыграл вничью с "Ганновером".

"Гамбург" – "Ганновер" 1:1

Голы: Фоссум, 37 - 0:1, Костич, 86 - 1:1

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Хунт (Арп, 57), Экдаль (Салихович, 81), Костич, Уолас, Дикмайер (Ито, 46), Вуд.

"Ганновер": Чаунер, Сане, Элез, Остжолек, Антон, Клаус (Харник, 76), Швеглер, Бебу (Бакалож, 84), Фоссум, Корб, Фюллькруг.

Предупреждения: Пападопулос (63), Остжолек (85). | http://soccernews.ru

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