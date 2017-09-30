"Гамбург" и "Вердер" расписали нулевую ничью

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" на своём поле разошёлся миром с "Вердером".

"Гамбург" – "Вердер" - 0:0

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Экдаль (Уолас, 74), Юнг, Хунт, Яничич, Ито (Холтби, 53), Вуд, Хан.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Бауэр, Гарсия, Велькович, Бартельс, Кайнц (Юнузович, 63), Дилэйни, Баргфреде (Эггештайн, 63), Гебре Селассие, Бельфодиль.

Не пропустите: Результативный Ярмоленко и невезучий Обамеянг: "Боруссия" обыграла "Аугсбург". | http://soccernews.ru