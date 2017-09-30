"Гамбург" и "Вердер" расписали нулевую ничью
В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" на своём поле разошёлся миром с "Вердером".
"Гамбург" – "Вердер" - 0:0
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер, Экдаль (Уолас, 74), Юнг, Хунт, Яничич, Ито (Холтби, 53), Вуд, Хан.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Бауэр, Гарсия, Велькович, Бартельс, Кайнц (Юнузович, 63), Дилэйни, Баргфреде (Эггештайн, 63), Гебре Селассие, Бельфодиль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Байер Леверкузен
|7
|8
|11
|Герта
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Гамбург
|7
|7
|16
|Вердер Бремен
|7
|4
|17
|Фрайбург
|6
|4
|18
|Кельн
|6
|1