"Гамбург" интересуется Тошичем

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"Гамбург" интересуется Тошичем

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает немецкая пресса.

Подписать 30-летнего серба, который сейчас является свободным агентом, хочет "Гамбург". "Динозавры" ищут замену Николаю Мюллеру, который выбыл из-за травмы на 7 месяцев.

Ранее Тошич уже выступал в Германии - в 2010 году он на правах аренды играл за "Кёльн". 

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