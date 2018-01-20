"Гамбург" – "Кёльн" - 0:2 (обзор)

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"Гамбург" – "Кёльн" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги между "Гамбургом" и "Кёльном".

Не пропустите: "Кельн" добыл выездную победу над "Гамбургом". | http://soccernews.ru

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9 Хоффенхайм 19 27
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