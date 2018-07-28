"Гамбург" - "Монако" - 3:1 (обзор)

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"Гамбург" - "Монако" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Гамбургом" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" Головина проиграл в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
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11 Вердер Бремен 34 42
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13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
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