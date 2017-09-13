"Гамбург" объявил о переходе Салиховича

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"Гамбург" объявил о переходе Салиховича

Боснийский полузащитник Сеяд Салихович перешел в "Гамбург", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался немецкому клубу бесплатно. Соглашение подписано до лета 2018 года. 

"Гамбург" был вынужден пойти на этот трансфер в связи с большим количеством травмированных игроков.

32-летний Салихович ранее выступал за "Герту", "Хоффенхайм", "Бейджинг Рене" и "Санкт-Галлен". За сборную Боснии сыграл 47 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

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