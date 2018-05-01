"Гамбург" подписал забивного таланта "Баварии"

Теги бавария мюнхенгамбургмануэль винцхаймер

"Гамбург" подписал забивного таланта "Баварии"
Нападающий "Баварии" Мануэль Винцхаймер перешел в "Гамбург", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался гамбуржцам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что 19-летний Винцхаймер провел 87 матчей за юношеские и молодежные команды "Баварии", забил 75 мячей и отдал 21 голевой пас.

Не пропустите: Хамес рассказал, будет ли праздновать свой возможный гол в ворота "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов