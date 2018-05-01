"Гамбург" подписал забивного таланта "Баварии"



Нападающий "Баварии" Мануэль Винцхаймер перешел в "Гамбург", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался гамбуржцам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что 19-летний Винцхаймер провел 87 матчей за юношеские и молодежные команды "Баварии", забил 75 мячей и отдал 21 голевой пас.

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