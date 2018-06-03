"Гамбург" продлил контракт с Хунтом

Ещё один игрок продлил контракт с "Гамбургом", несмотря на вылет команды из Бундеслиги.

"Динозавры" на своём официальном сайте объявили о подписании нового соглашения до лета 2020 года с полузащитником Аароном Хунтом.

31-летний хавбек выступает за "Гамбург" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 8 голов.

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