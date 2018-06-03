"Гамбург" продлил контракт с Хунтом

Теги гамбург

"Гамбург" продлил контракт с Хунтом

Ещё один игрок продлил контракт с "Гамбургом", несмотря на вылет команды из Бундеслиги.

"Динозавры" на своём официальном сайте объявили о подписании нового соглашения до лета 2020 года с полузащитником Аароном Хунтом.

31-летний хавбек выступает за "Гамбург" с 2015 года, сыграл 77 матчей и забил 8 голов.

Не пропустите: "Бавария" подпишет молодого таланта "Гамбурга". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов