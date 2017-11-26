"Гамбург" разгромил "Хоффенхайм"

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"Гамбург" разгромил "Хоффенхайм"В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" на своем поле разгромил "Хоффенхайм".

"Гамбург" - "Хоффенхайм" - 3:0

Голы: Акпогума, 6 - 1:0 (автогол), Костич, 75 - 2:0, Юнг, 88 - 3:0.

"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Дуглас, Юнг, Сакаи, Вуд (Шипплок, 82), Хунт (Ван Дронгелен, 75), Костич, Агр (Вальдшмидт, 90+1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Акпогума, Шульц, Гриллитч, Демирбей (Салаи, 63), Цубер (Крамарич, 64), Ут, Вагнер, Гнабри (Амири, 57).

Напомним, вчера менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию". | soccernews.ru

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7 Хоффенхайм 13 20
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