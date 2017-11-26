"Гамбург" разгромил "Хоффенхайм"
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" на своем поле разгромил "Хоффенхайм".
"Гамбург" - "Хоффенхайм" - 3:0
Голы: Акпогума, 6 - 1:0 (автогол), Костич, 75 - 2:0, Юнг, 88 - 3:0.
"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Дуглас, Юнг, Сакаи, Вуд (Шипплок, 82), Хунт (Ван Дронгелен, 75), Костич, Агр (Вальдшмидт, 90+1).
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Акпогума, Шульц, Гриллитч, Демирбей (Салаи, 63), Цубер (Крамарич, 64), Ут, Вагнер, Гнабри (Амири, 57).
Напомним, вчера менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2