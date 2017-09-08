"Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2 (обзор)

Теги гамбургрб лейпциг

"Гамбург" - "РБ Лейпциг" - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Гамбургом" и "РБ Лейпцигом".

Читайте также: "РБ Лейпциг" на выезде одолел "Гамбург". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 РБ Лейпциг 3 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Гамбург 3 6
6 Боруссия Менхенгладбах 2 4
7 Хоффенхайм 2 4
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов