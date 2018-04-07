"Гамбург" – "Шальке" - 3:2 (обзор)

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"Гамбург" – "Шальке" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги между "Гамбургом" и "Шальке".

Не пропустите: "Гамбург" в родных стенах переиграл "Шальке". | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 28 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
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