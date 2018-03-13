"Гамбург" сменил главного тренера

Теги гамбург

"Гамбург" сменил главного тренера

"Гамбург" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Бернда Холлербаха.

48-летний специалист отправлен в отставку менее чем через два месяца после назначения. Его преемником стал Кристиан Титц, работавший с молодёжной командой "динозавров".

По итогам 26 туров Бундеслиги "Гамбург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе всего 18 очков. Ранее клуб никогда не вылетал из высшего дивизиона.

Не пропустите: Фанаты "Гамбурга" пригрозили команде могильными крестами из-за возможного вылета команды из Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 26 46
3 Боруссия Дортмунд 26 45
4 Байер Леверкузен 26 44
5 Айнтрахт Франкфурт 26 42
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 26 34
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Вердер Бремен 26 30
14 Фрайбург 26 30
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
17 Гамбург 26 18
18 Кельн 26 17
Полная таблица

топ-5 тегов