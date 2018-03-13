"Гамбург" сменил главного тренера

"Гамбург" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Бернда Холлербаха.

48-летний специалист отправлен в отставку менее чем через два месяца после назначения. Его преемником стал Кристиан Титц, работавший с молодёжной командой "динозавров".

По итогам 26 туров Бундеслиги "Гамбург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе всего 18 очков. Ранее клуб никогда не вылетал из высшего дивизиона.

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