"Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА

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"Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА

"Гамбург" приблизился к подписанию нападающего "Жилины" Роберта Боженика, сообщает газета Abendblatt.

По сведениям издания, немецкий клуб уже согласовал с 20-летним футболистом условия личного контракта.

При этом договорённости о деталях сделки между "Гамбургом" и "Жилиной" пока нет.

Ранее стало известно, что "динозавры" готовы заплатить за Боженика 3 миллиона евро, в то время как московский ЦСКА предлагает в два раза больше.

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