"Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА
"Гамбург" приблизился к подписанию нападающего "Жилины" Роберта Боженика, сообщает газета Abendblatt.
По сведениям издания, немецкий клуб уже согласовал с 20-летним футболистом условия личного контракта.
При этом договорённости о деталях сделки между "Гамбургом" и "Жилиной" пока нет.
Ранее стало известно, что "динозавры" готовы заплатить за Боженика 3 миллиона евро, в то время как московский ЦСКА предлагает в два раза больше.
Не пропустите: ЦСКА анонсировал товарищеский матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" объявил об уходе Ананидзе
-
"Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА
-
Слуцкий рассказал, почему "Рубин" пригласил на просмотр Тарасова
-
Официально: Кокорин - игрок "Сочи"
-
СМИ: "Спартак" расторг контракт с Ананидзе
-
Мертенс готов продлить контракт с "Наполи"
-
Александр Егоров может войти в штаб нового главы ДСИ Кашшаи
-
Кокорин переходит в "Сочи"
-
На Сусо появился ещё один претендент
-
В контракте Слуцкого с "Рубином" нет пункта о возможности ухода в европейский клуб
-
Моуринью поругался с защитником "Тоттенхэма"
-
Экс-нападающий сборной Греции может перейти в "Крылья Советов"
-
Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда
-
Мозес прилетел в Милан для завершения перехода в "Интер"
-
Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона"
-
Рейньер прокомментировал свой переход в "Реал"
-
Пауло Дибала стал теневым лидером "Ювентуса"! Он понял футбол Сарри и является самым результативным в текущем сезоне
-
1
Главные новости: 20 января
-
Тренер "Краснодара" рассказал о сроках восстановления травмированных Спайича, Кабелла и Классона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арминия Билефельд
|18
|34
|2
|Гамбург
|18
|31
|3
|Штутгарт
|18
|31
|4
|Хайденхайм
|18
|30
|5
|Эрцгебирге Ауе
|18
|29
|6
|Оснабрюк
|18
|26
|7
|Ян Регенсбург
|18
|26
|8
|Гройтер Фюрт
|18
|25
|9
|Зандхаузен
|18
|24
|10
|Хольштайн Киль
|18
|23
|11
|Санкт-Паули
|18
|21
|12
|Дармштадт 98
|18
|21
|13
|Ганновер 96
|18
|21
|14
|Бохум
|18
|20
|15
|Карлсруэ СК
|18
|20
|16
|ФК Нюрнберг
|18
|19
|17
|Вехен Висбаден
|18
|17
|18
|Динамо Дрезден
|18
|13