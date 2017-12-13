"Гамбург" уступил "Айнтрахту", "Фрайбург" победил менхенгладбахскую "Боруссию"

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"Гамбург" уступил "Айнтрахту", "Фрайбург" победил менхенгладбахскую "Боруссию"

Завершились еще два матча 16-го тура чемпионата Германии. "Айнтрахт" на выезде одержал волевую победу над "Гамбургом", "Фрайбург" дома минимально победил менхенгладбахскую "Боруссию".

"Гамбург" – "Айнтрахт" - 1:2 (1:2)
Голы: Пападопулос, 9 - 1:0, Вольф, 16 - 1:1, Гачинович, 24 - 1:2

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай (Шипплок, 83), Уолас (Экдаль, 36), Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт (Ито, 67).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович (Баркок, 46), Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович (Боатенг, 62).

"Фрайбург" – "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (1:0)
Гол: Петерсен, 20 (с пенальти) - 1:0

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино (Сьерро, 90), Кляйндинст (Кат, 84), Петерсен (Станко, 78).

"Боруссия" Мх: Зоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер (Бобадилья, 76), Закария, Азар (Кюизанс, 60), Дрмич (Раффаэл, 60), Штиндль.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 16 28
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Дортмунд 16 25
5 Айнтрахт Франкфурт 16 25
6 Боруссия Менхенгладбах 16 25
7 Байер Леверкузен 15 24
8 Хоффенхайм 15 23
9 Аугсбург 15 23
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 16 19
12 Герта 15 18
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 15 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
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