"Гамбург" уступил "Айнтрахту", "Фрайбург" победил менхенгладбахскую "Боруссию"

Завершились еще два матча 16-го тура чемпионата Германии. "Айнтрахт" на выезде одержал волевую победу над "Гамбургом", "Фрайбург" дома минимально победил менхенгладбахскую "Боруссию".

"Гамбург" – "Айнтрахт" - 1:2 (1:2)

Голы: Пападопулос, 9 - 1:0, Вольф, 16 - 1:1, Гачинович, 24 - 1:2

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай (Шипплок, 83), Уолас (Экдаль, 36), Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт (Ито, 67).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович (Баркок, 46), Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович (Боатенг, 62).

"Фрайбург" – "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (1:0)

Гол: Петерсен, 20 (с пенальти) - 1:0

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино (Сьерро, 90), Кляйндинст (Кат, 84), Петерсен (Станко, 78).

"Боруссия" Мх: Зоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер (Бобадилья, 76), Закария, Азар (Кюизанс, 60), Дрмич (Раффаэл, 60), Штиндль.

Не пропустите: "Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью. | http://soccernews.ru