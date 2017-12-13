"Гамбург" уступил "Айнтрахту", "Фрайбург" победил менхенгладбахскую "Боруссию"
Завершились еще два матча 16-го тура чемпионата Германии. "Айнтрахт" на выезде одержал волевую победу над "Гамбургом", "Фрайбург" дома минимально победил менхенгладбахскую "Боруссию".
"Гамбург" – "Айнтрахт" - 1:2 (1:2)
Голы: Пападопулос, 9 - 1:0, Вольф, 16 - 1:1, Гачинович, 24 - 1:2
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай (Шипплок, 83), Уолас (Экдаль, 36), Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт (Ито, 67).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович (Баркок, 46), Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович (Боатенг, 62).
"Фрайбург" – "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (1:0)
Гол: Петерсен, 20 (с пенальти) - 1:0
"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино (Сьерро, 90), Кляйндинст (Кат, 84), Петерсен (Станко, 78).
"Боруссия" Мх: Зоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер (Бобадилья, 76), Закария, Азар (Кюизанс, 60), Дрмич (Раффаэл, 60), Штиндль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|16
|28
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Дортмунд
|16
|25
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|25
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|16
|25
|7
|Байер Леверкузен
|15
|24
|8
|Хоффенхайм
|15
|23
|9
|Аугсбург
|15
|23
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|16
|19
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Фрайбург
|16
|18
|14
|Штутгарт
|15
|17
|15
|Майнц 05
|16
|16
|16
|Гамбург
|16
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3