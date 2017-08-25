"Гамбург" в гостях разобрался с "Кёльном"

Теги кельнгамбург

"Гамбург" в гостях разобрался с "Кёльном"

В стартовом матче второго тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" на выезде обыграл "Кёльн" со счётом 3:1.

"Кёльн" – "Гамбург" - 1:3

Голы: Хан, 28 - 0:1, Вуд, 34 - 0:2, Соренсен, 90 - 1:2, Холтби, 90 - 1:3.

"Кёльн": Хорн, Хайнц, Соренсен, Хорн, Хектор, Риссе (Клеменс, 25), Леманн (Йойич, 72), Битенкур (Гирасси, 46), Клюнтер, Кордоба, Осако.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер, Маврай, Экдаль, Уолас, Хунт (Вальдшмидт, 29; Юнг, 62), Костич (Холтби, 90), Вуд, Хан.

Удаление: Маврай (59).

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 3 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гамбург 2 6
2 Боруссия Дортмунд 1 3
3 Бавария Мюнхен 1 3
4 Герта 1 3
5 Шальке 1 3
6 Ганновер 96 1 3
7 Боруссия Менхенгладбах 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Майнц 05 1 0
13 Вердер Бремен 1 0
14 Байер Леверкузен 1 0
15 РБ Лейпциг 1 0
16 Штутгарт 1 0
17 Кельн 2 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов