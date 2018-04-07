"Гамбург" в родных стенах переиграл "Шальке"

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"Гамбург" в родных стенах переиграл "Шальке"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" дома взял верх над "Шальке", выиграв со счётом 3:2.

"Гамбург" – "Шальке" - 3:2

Голы: Налдо, 9 - 0:1, Костич, 17 - 1:1, Холтби, 52 - 2:1, Бургшталлер, 63 - 2:2, Хунт, 84 - 3:2.

"Гамбург": Поллерсбек, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Пападопулос, Ито, Костич (Джатта, 75), Хунт, Штайнман (Экдаль, 73), Холтби, Вальдшмидт (Арп, 80).

"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич (Бенталеб, 75), Горетцка, Стамбули, Майер (Маккенни, 46), Калиджури, Харит, Эмболо (Ди Санто, 46), Бургшталлер.

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