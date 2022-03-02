"Гамбург" в серии пенальти завоевал путевку в полуфинал Кубка Германии

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"Гамбург" в серии пенальти завоевал путевку в полуфинал Кубка Германии

Фото: инстаграм "Гамбурга"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Германии "Гамбург" на своем поле в серии пенальти победил "Карлсруэ" и завоевал путевку в полуфинал.

Гости к 50-й минуте повели с разницей в два мяча благодаря голам Филипа Хайзе и Филиппа Хофманна. Впрочем, хозяева сумели отыграться, дубль сделал Роберт Глатцель.

"Гамбург" – "Карлсруэ" - 2:2 (0:1), по пенальти - 3:2
Голы: Хайзе, 40 - 0:1, Хофманн, 50 - 0:2, Глатцель, 52 - 1:2, Глатцель, 90 - 2:2

"Гамбург": Хойер, Гьямера (Карабуэ, 56), Шонлау, Вушкович, Мухайм (Винцхаймер, 80), Киттель, Мефферт, Кинсомби (Рейс, 56), Чакветадзе (Алиду, 59; Хайер, 105), Джатта, Глатцель.

"Карлсруэ": Герсбек, Тиде, О`Шонесси, Кобальд, Хайзе, Голлер (Кауфманн, 86), Чхве Ген Рок (Куэто, 26; Гордон, 74), Гондорф, Ванитцек, Брайтхаупт (ван Рейн, 120), Хофманн (Шлейзенер, 86).

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