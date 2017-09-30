"Гамбург" – "Вердер" - 0:0 (обзор)

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"Гамбург" – "Вердер" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура немецкой Бундеслиги между "Гамбургом" и "Вердером".

Не пропустите: "Гамбург" и "Вердер" расписали нулевую ничью. | http://soccernews.ru

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