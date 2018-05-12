"Гамбург" впервые вылетел из Бундеслиги, матч был прерван из-за беспорядков

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"Гамбург" впервые вылетел из Бундеслиги, матч был прерван из-за беспорядков

Несмотря на победу над менхенгладбахской "Боруссией" в матче 34-го тура чемпионата Германии, "Гамбург" не смог сохранить прописку в высшем дивизионе.

Стоит отметить, что "красноштанники" впервые в истории вылетели из Бундеслиги.

Провал "Гамбурга" спровоцировал беспорядки на трибунах, вследствие чего матч пришлось прервать.

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