"Гамбург" выкупил Пападопулоса

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"Гамбург" выкупил Пападопулоса

"Гамбург" на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника "Байера" Кирьякоса Пападопулоса.

"Динозавры" выкупили 25-летнего грека у леверкузенского клуба за 6,5 миллионов евро. Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2020 года.

Напомним, что Пападопулос выступал за "Гамбург" на правах аренды во второй половине минувшего сезона, сыграл 17 матчей и забил 2 гола.

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