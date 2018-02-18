Гамейро: "Атлетико" продолжит гнаться за "Барселоной"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро заявил, что его команда остается в чемпионской гонке после победы над "Атлетиком" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

"Мы добились победы и доказали, что по-прежнему сильны. "Атлетико" продолжит гнаться за "Барселоной". Нам нужно продолжать побеждать. Сейчас мы играем хорошо и наслаждаемся футболом. Это хорошо для нашей команды", - приводит слова Гамейро Goal.com.

После 24 туров "Атлетико" занимает второе место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на семь очков.

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