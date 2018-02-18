Гамейро: "Атлетико" продолжит гнаться за "Барселоной"
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро заявил, что его команда остается в чемпионской гонке после победы над "Атлетиком" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании.
"Мы добились победы и доказали, что по-прежнему сильны. "Атлетико" продолжит гнаться за "Барселоной". Нам нужно продолжать побеждать. Сейчас мы играем хорошо и наслаждаемся футболом. Это хорошо для нашей команды", - приводит слова Гамейро Goal.com.
После 24 туров "Атлетико" занимает второе место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на семь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|23
|45
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|23
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13