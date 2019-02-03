Гамейро показал свой глаз после столкновения с Пике

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Гамейро показал свой глаз после столкновения с Пике

Французский форвард "Валенсии" Кевин Гамейро показал свой глаз после столкновения с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

"На следующий день после вечеринки на "Камп Ноу". Спасибо всем за поддержку! Вперёд, "Валенсия" - написал футболист в своём твиттере, прикрепив собственное фото с опухшим глазом.

Напомним, что Гамейро открыл счёт в матче с "Барселоной", а на 40-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

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