Гамейро показал свой глаз после столкновения с Пике
Французский форвард "Валенсии" Кевин Гамейро показал свой глаз после столкновения с защитником "Барселоны" Жераром Пике.
"На следующий день после вечеринки на "Камп Ноу". Спасибо всем за поддержку! Вперёд, "Валенсия" - написал футболист в своём твиттере, прикрепив собственное фото с опухшим глазом.
Напомним, что Гамейро открыл счёт в матче с "Барселоной", а на 40-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|21
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
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|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
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|Уэска
|22
|15