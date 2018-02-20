Гамейро рассказал о будущем в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро рассказал о том, что никогда не задумывался о смене клубной прописки.

Напомним, что футболист не имеет в столичном клубе соответствующей игровой практики.

"Когда мне выпадает шанс выйти на поле, выкладываюсь полностью. В этой команде выступают сильные футболисты. В "Атлетико" высокая конкуренция, и мне это нравится, поскольку имеешь возможность превзойти себя. Я здесь для того, чтобы быть полезным команде. И никогда не просил руководство "Атлетико" отпустить меня в другой клуб. Ведь я знаю, что у нас может быть успешный сезон", - сказал он.

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