Гамейро стал игроком "Страсбура"

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Гамейро стал игроком "Страсбура"Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен

Французский форвард Кевин Гамейро официально стал футболистом "Страсбура".

В этом клубе нападающий начинал свою профессиональную карьеру.

34-летний француз играл за "Страсбур" до 2008 года. После этого он выступал за "Лорьян", ПСЖ, "Севилью", мадридский "Атлетико" и "Валенсию".

За сборную Франции Гамейро сыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола.

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