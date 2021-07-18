Гамейро стал игроком "Страсбура"
Фото: инстаграм "Страсбура"/Автор неизвестен
Французский форвард Кевин Гамейро официально стал футболистом "Страсбура".
В этом клубе нападающий начинал свою профессиональную карьеру.
34-летний француз играл за "Страсбур" до 2008 года. После этого он выступал за "Лорьян", ПСЖ, "Севилью", мадридский "Атлетико" и "Валенсию".
За сборную Франции Гамейро сыграл 13 матчей, в которых забил 3 гола.
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