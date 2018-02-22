Гамейро стал лучшим бомбардиром Лиги Европы среди французов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Атлетико" играет с "Копенгагеном" (1:0, перерыв).

Единственный мяч в этом поединке забил нападающий "матрасников" Кевин Гамейро.

Этот гол стал для него 21-м в турнире и он является лучшим бомбардиром Лиги Европы среди французов.

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