Гамейро стал первым французом, который забил 25 голов в Лиге Европы

Форвард "Валенсии" Кевин Гамейро забил гол в ответной полуфинальной игре Лиги Европы с "Арсеналом".

Как сообщает Squawka, 32-летний игрок стал первым французом, которому удалось преодолеть отметку в 25 голов в Лиге Европы.

Отметим, что Гамейро стал всего девятым игроком, забившим 25 и более голов в Лиге Европы.

В этом сезоне на счету Гамейро 10 забитых мячей и 8 ассистов в 51 матче.

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