Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"

Теги атлетико мадридантуан гризманнкевин гамейро

Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"Форвард мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба своего партнера по линии атаки в команде Антуана Гризманна.

"Конечно, для "Атлетико Мадрид" это будет потеря, потому что он - отличный игрок, которого видеть в своей команде мечтает каждый тренер. Но пока он еще не ушел, он все еще находится с нами, и у него все еще есть контракт с клубом. Посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует 31-летнего нападающего "матрасников" Le 10 Sport.

Напомним, Марсело дал комментарий возможному переходу Гризманна в "Барселону". | soccernews.ru

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