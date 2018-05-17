Гамейро установил уникальное достижение
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро выиграл свой четвертый трофей Лиги Европы.
Напомним, что вчера "матрасники" в финале турнира обыграли "Марсель" со счетом 3:0.
Несмотря на то, что Гамейро не принимал участия в этой игре, он все равно получил медаль. Таким образом, он стал первым французским игроком, который выиграл четыре Лиги Европы/Кубка УЕФА. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Иньеста заявил о планах стать тренером
-
Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве"
-
"Ювентус" нашел замену Буффону
-
Агуэро высказался о возможном трансфере Месси в "Манчестер Сити"
-
В Примере назвали лучшего футболиста апреля
-
"Локомотив" интересуется форвардом "Милана"
-
Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018
-
"Бавария" приняла решение по Санчешу
-
ИГИЛ опубликовал плакаты с отрезанными головами Месси и Роналду
-
"Бавария" попрощалась с Хайнкесом
-
Сын Клюйверта может отказаться продлевать контракт с "Аяксом"
-
Уилшер прокомментировал непопадание в заявку на ЧМ-2018
-
Дешам считает, что Мартиаль и Ляказетт недостаточны хороши для сборной Франции
-
Тренер ПАОКа заявил, что этот сезон в Греции является фашистским
-
Турнир прогнозов: анонс 55 тура
-
Сборная Франции представила классный ролик к Чемпионату Мира-2018
-
Вилья оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
-
Стала известна известна сумма премиальных для игроков сборной России за выход в плей-офф ЧМ-2018
-
Агуэро оценил шансы поиграть с Месси за один клуб
-
"Локомотив" снимает фильм о чемпионстве