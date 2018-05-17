Гамейро установил уникальное достижение

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро выиграл свой четвертый трофей Лиги Европы.

Напомним, что вчера "матрасники" в финале турнира обыграли "Марсель" со счетом 3:0.

Несмотря на то, что Гамейро не принимал участия в этой игре, он все равно получил медаль. Таким образом, он стал первым французским игроком, который выиграл четыре Лиги Европы/Кубка УЕФА. | soccernews.ru