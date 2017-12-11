Гамейро в январе может перейти в другой испанский клуб

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Гамейро в январе может перейти в другой испанский клуб

Форвард мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Espana, 30-летний француз дал согласие на переход в "Валенсию" в январе.

В этом сезоне Гамейро сыграл за "Атлетико" 12 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. 

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