Гамейро выбыл на два месяца

Теги атлетико мадридкевин гамейро

Гамейро выбыл на два месяца

Форвард мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро пропустит предсезонную подготовку команды и первые матчи следующего сезона.

Как сообщает AS, 30-летний француз был прооперирован в связи с повреждением в лобковой области. Сроки восстановления футболиста составят около двух месяцев.

В минувшем сезоне Гамейро сыграл за "Атлетико" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Атлетико" не собирается подписывать Ибрагимовича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов