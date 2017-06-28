Гамейро выбыл на два месяца

Форвард мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро пропустит предсезонную подготовку команды и первые матчи следующего сезона.

Как сообщает AS, 30-летний француз был прооперирован в связи с повреждением в лобковой области. Сроки восстановления футболиста составят около двух месяцев.

В минувшем сезоне Гамейро сыграл за "Атлетико" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

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