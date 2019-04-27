Гамид Агаларов о невыплате зарплаты в "Анжи": "Деньги - это важно, но этот вопрос не должен нас касаться"
Молодой нападающий "Анжи" Гамид Агаларов рассказал, как игроки команды справляются с финансовыми проблемами клуба. Игрокам не платят зарплату на протяжении 8 месяцев.
"В первую очередь, мы профессионалы. Деньги - это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное - делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.
Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы", - передают слова Агаларова "Известия".
"Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.
А еще: Адиев может сменить "Анжи" на "Ахмат"| http://soccernews.ru
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