Молодой нападающий "Анжи" Гамид Агаларов рассказал, как игроки команды справляются с финансовыми проблемами клуба. Игрокам не платят зарплату на протяжении 8 месяцев.

"В первую очередь, мы профессионалы. Деньги - это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться. Сейчас самое главное - делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя. И в конце сезона искать какие-то варианты получше и трудоустроиться в другие клубы.

Нам перечисляют какие-то средства от РФС. По-моему, деньги за телевизионные права. Но это совсем небольшие суммы", - передают слова Агаларова "Известия".

"Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

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