Гамула: "Бердыев в "Ростове" из невозможного сделал возможное"

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Гамула: "Бердыев в "Ростове" из невозможного сделал возможное"Бывший тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула рассказал о том, как бывший наставник первой команды Курбан Бердыев смог добиться успехов с ростовчанами.

"Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет.

Бердыев - самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.

Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля - только я.

Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: "Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить", - отметил специалист. 

Читайте: Орещук: "У многих игроков "Ростова" была опция об уходе на тот случай, если Бердыев покинет команду" | http://soccernews.ru

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