Гамула: "Манчини все исправит в "Зените"

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Гамула: "Манчини все исправит в "Зените"Известный тренер Игорь Гамула прокомментировал поражение питерского "Зенита" московскому "Спартаку" во вчерашнем матче РФПЛ.

"Сейчас Манчини не хватает немного удачи. "Зенит" играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то не добежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания. Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он - первый год в "Зените", немного надо подождать, и все исправит. Мастерства и опыта ему не занимать. Скажу, что после поражения "Зенита" следить за чемпионатом России стало интереснее. В РФПЛ идет очень интересная борьба за чемпионство", - цитирует Гамулу чемпионат.com.

Напомним, Уткин потроллил "Зенит". | soccernews.ru

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